Страстный, сдержанный или прагматичный: Что говорит о мужчине его букет на 8 Марта

Выбор цветов на 8 Марта может рассказать о характере мужчины не меньше, чем поступки. Флорист Анна Котельникова объяснила «Вечерней Москве», что букет отражает не только отношение к женщине, но и личность самого дарителя. К примеру, профессионал, доверяющий экспертам, просит собрать «что-нибудь красивое» — он зрелый, немногословный и уверенный в чувствах.

Прагматик выбирает стойкие цветы: хризантемы, альстромерии, эустомы — он думает о долговечности и вкладывается в длительные эмоции. Сдержанный эстет предпочитает необычные тюльпаны, орхидеи, каллы, ранункулюсы — роскошь для него в лаконичности и стиле.

Страстный и благородный выбирает крупные розы приглушённых тонов — это продолжение его натуры. Нежный и заботливый дарит пионовидные розы, гортензии, маттиолу в пастельных тонах. Каждый из них хочет, чтобы подарок был личным — способом сказать «я о тебе подумал» без слов.

К слову, срезанные цветы в домашних условиях могут сохранять свежесть значительно дольше, если правильно за ними ухаживать. Главная причина увядания — потеря влаги и закупорка сосудов стебля бактериями.