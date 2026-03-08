Как выбрать свежие цветы на 8 Марта: советы флористов

Тюльпаны к 8 Марта начинают готовить задолго до праздника — ещё когда стоят новогодние ёлки. В одном из питомников под Санкт-Петербургом выращиванием занимается Андрей Бычков. По его словам, тюльпан проходит семь степеней раскрытия. Важно успеть дорастить его точно к сроку и правильно срезать, чтобы цветок не потерял товарный вид. Специалист подчеркнул: если хотите цветы идеальной свежести, то искать нужно не привозные.

Ухаживают за растениями женские руки — луковицы высаживают в грунт или в витаминный раствор, а затем каждый цветок бережно снимают. Специалист Дарья Голощапова верит, что красота способна делать мир лучше. А тем, кому тюльпаны уже подарили, советует держать их в прохладе и беречь от солнца — тогда красота обязательно раскроется, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

К слову, срезанные цветы в домашних условиях могут сохранять свежесть значительно дольше, если правильно за ними ухаживать. Главная причина увядания — потеря влаги и закупорка сосудов стебля бактериями.