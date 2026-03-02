Она этого достойна! Индекс 8 Марта от экономиста — во сколько обойдётся праздник для любимой

В этом году классический сценарий празднования 8 Марта — цветы, подарок и праздничный ужин — обойдётся российским мужчинам в среднем от 12 до 25 тысяч рублей в зависимости от региона и масштаба торжества. Об этом Life.ru рассказал экономист Дмитрий Алексеев.

Традиционный весенний букет (например, 15–25 тюльпанов или аккуратная авторская композиция) с учётом сезонного ажиотажа обойдётся примерно в 3500–5000 руб. В качестве подарка чаще всего лидируют парфюмерия, ювелирные украшения или сертификаты на услуги — на эту статью расходов закладывают в среднем от пяти до 12 тысяч рублей. Дмитрий Алексеев Экономист

Что касается праздничного ужина, то поход в ресторан среднего ценового сегмента на двоих обойдётся в 6–8 тысяч рублей. Если же пара предпочитает домашний уют, премиальная продуктовая корзина для самостоятельного приготовления праздничного стола (деликатесы, морепродукты, хорошие сыры, фрукты и десерт) составит порядка 4–6 тыс. руб.

Таким образом, базовый «индекс 8 Марта» показывает предсказуемый рост, отражающий текущую макроэкономическую ситуацию, но остаётся относительно посильным для большинства работающих мужчин.

«Впрочем, отмечу и важный позитивный тренд: современные женщины всё больше ценят не столько номинальную стоимость подарка, сколько персональное внимание и освобождение от повседневной бытовой рутины. Поэтому в списки мужских трат всё чаще попадают «эмоции» и совместный досуг — билеты на концерты, спа-программы или бронирование загородных отелей на выходные», — подытожил Алексеев.

Кстати, 8 Марта стоимость тюльпанов в России может подняться на 15–20%. За 11 месяцев 2025 года число покупок цветов в рознице увеличилось на 9% год к году. Предпраздничное подорожание на 10–20% — ежегодная практика: например, букет из 15 тюльпанов уже вырос в цене на 7% (до 3600 рублей), тогда как розы, напротив, подешевели на 9% (до 4500 рублей). Покупатели чаще выбирают доступные сорта роз, а на тюльпаны традиционно формируется ажиотажный спрос.