Россиян предупредили об активизации мошенников в преддверии 8 Марта
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
В преддверии 8 Марта мошенники традиционно активизируются, используя праздничную тематику для обмана, предупредил россиян профильный эксперт Эльдар Муртазин. По его словам, злоумышленники создают поддельные сайты, копирующие цветочные магазины, и предлагают купить цветы со скидкой.
Однако на самом деле никаких товаров там не продают — это лишь ловушка для желающих сэкономить. Поэтому важно быть бдительными: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать никому коды из СМС и тщательно проверять, где именно совершается покупка.
«Ну вот фраза: «бесплатный сыр — в мышеловке», очень хорошо характеризует эту историю, когда людям хочется получить скидку, при этом они не проверяют, где именно покупают и что делают», — отметил собеседник радио Sputnik.
Ранее мошенники начали заманивать россиян в фейковые чаты поликлиник. Кроме того, аферисты научились маскироваться под уведомления от ЖКХ и госорганов.
