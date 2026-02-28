Мошенники научились маскироваться под уведомления от ЖКХ и госорганов

В России набирает обороты новая мошенническая схема. Аферисты вынуждают граждан самостоятельно устанавливать на телефоны вредоносное ПО, маскируя его под официальные уведомления. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко изданию NEWS.ru.

«В регионах наблюдается новый метод мошенничества, связанный со взломом смартфонов. Злоумышленники используют схему с несколькими телефонными звонками, которые якобы касаются тестирования новых сервисов, работы ЖКХ и обращений в государственные органы», — сообщил Щербаченко.

Сценарий обмана всегда многоступенчатый. Сначала поступает звонок от лже-работника госведомства или управляющей компании, который ведёт себя максимально дружелюбно. В ходе беседы гражданину объясняют, что для «обновления системы безопасности» или «разблокировки мессенджеров» нужно перейти по ссылке. В сообщении, приходящем следом, содержится вредоносное ПО.

После клика вирус проникает в устройство. Программа ворует переписку, фото и, что самое опасное, пароли от банковских приложений, попутно перехватывая коды подтверждения. Жертве внушают, что если не открыть файл немедленно, она лишится доступа к услугам.

Киберэксперты напоминают: ни одно ведомство не рассылает документы через мессенджеры. Если вы сомневаетесь в безопасности — завершите разговор и наберите официальный номер организации.

Ранее в Калининском районе задержали курьера мошенников, который похитил у пенсионера 3,4 миллиона рублей. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемая была задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ, и следствие продолжает свою работу для установления всех обстоятельств преступления.