Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 11:04

Россиянам назвали главные ошибки, из-за которых быстро гибнут цветы

«Газета.ru»: Не стоит пытаться продлить жизнь цветам водкой и аспирином

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yaroslav Astakhov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yaroslav Astakhov

Срезанные цветы в домашних условиях могут сохранять свежесть значительно дольше, если правильно за ними ухаживать. Главная причина увядания — потеря влаги и закупорка сосудов стебля бактериями. Чтобы замедлить этот процесс, растения нужно подрезать острым ножом или секатором под углом 45 градусов и ставить в чистую прохладную воду. Об этом в преддверии Международного дня женщин пишет «Газета.ru» со ссылкой на эксперта Марию Чугурову.

«Срез под углом увеличивает площадь впитывания влаги. Подрезать стебли лучше под струёй воды или сразу в вазе, чтобы в сосуды не попадал воздух», — поделилась специалист.

Разные виды требуют своего ухода. Например, розам подходит глубокая ёмкость с большим количеством воды, а тюльпанам — прохлада и небольшой уровень жидкости. Мимоза плохо переносит сухой воздух, поэтому в тепле быстро теряет свежесть. Чтобы продлить её жизнь, ветки очищают от коры и слегка расщепляют кончик.

Стало известно, какие цветы покупают чаще всего мужчины на Рижском рынке
Стало известно, какие цветы покупают чаще всего мужчины на Рижском рынке

Гортензию при первых признаках увядания можно на несколько часов полностью погрузить в прохладную воду вместе с соцветием. Иногда для подпитки добавляют немного сахара. Однако специалист предупреждает: такой способ работает только при регулярной смене воды.

«Если добавляете сахар, важно ежедневно менять воду в вазе, иначе эффект будет обратным», — советует Чугурова.

Эксперт также предостерегает от использования кипятка без необходимости. Так, горячая вода иногда используется для реанимации сильно увядших цветов, но это крайняя мера и подходит далеко не всем видам. Например, этот метод может помочь розам: стебель на пару минут опускают в кипяток, а затем возвращают растение в холодную воду.

Не все популярные советы действительно работают. Специалист не рекомендует добавлять алкоголь без точного расчета пропорций. Аспирин и другие таблетки тоже малоэффективны — лучше использовать специальные подкормки из цветочных магазинов.

«Водка в малых дозах действительно может замедлять развитие бактерий в воде, но это не универсальное средство. Если переборщить, можно повредить ткани растения», — добавила собеседница «Газеты.ru».

Кроме того, букеты не стоит держать рядом с фруктами. Также желательно избегать прямых солнечных лучей и близости батарей: в прохладном месте композиции сохраняются значительно дольше.

Душевные и настоящие: почему открытки из СССР на 8 Марта до сих пор трогают до слёз
Душевные и настоящие: почему открытки из СССР на 8 Марта до сих пор трогают до слёз

Ранее особо предприимчивых россиян предупредили о последствиях продажи цветов на улице. По словам адвоката, участие в стихийной торговле главного товара Международного женского дня грозит административной ответственностью и конфискацией товара.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • 8 марта
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar