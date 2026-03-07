Россиянам назвали главные ошибки, из-за которых быстро гибнут цветы

Срезанные цветы в домашних условиях могут сохранять свежесть значительно дольше, если правильно за ними ухаживать. Главная причина увядания — потеря влаги и закупорка сосудов стебля бактериями. Чтобы замедлить этот процесс, растения нужно подрезать острым ножом или секатором под углом 45 градусов и ставить в чистую прохладную воду. Об этом в преддверии Международного дня женщин пишет «Газета.ru» со ссылкой на эксперта Марию Чугурову.

«Срез под углом увеличивает площадь впитывания влаги. Подрезать стебли лучше под струёй воды или сразу в вазе, чтобы в сосуды не попадал воздух», — поделилась специалист.

Разные виды требуют своего ухода. Например, розам подходит глубокая ёмкость с большим количеством воды, а тюльпанам — прохлада и небольшой уровень жидкости. Мимоза плохо переносит сухой воздух, поэтому в тепле быстро теряет свежесть. Чтобы продлить её жизнь, ветки очищают от коры и слегка расщепляют кончик.

Гортензию при первых признаках увядания можно на несколько часов полностью погрузить в прохладную воду вместе с соцветием. Иногда для подпитки добавляют немного сахара. Однако специалист предупреждает: такой способ работает только при регулярной смене воды.

«Если добавляете сахар, важно ежедневно менять воду в вазе, иначе эффект будет обратным», — советует Чугурова.

Эксперт также предостерегает от использования кипятка без необходимости. Так, горячая вода иногда используется для реанимации сильно увядших цветов, но это крайняя мера и подходит далеко не всем видам. Например, этот метод может помочь розам: стебель на пару минут опускают в кипяток, а затем возвращают растение в холодную воду.

Не все популярные советы действительно работают. Специалист не рекомендует добавлять алкоголь без точного расчета пропорций. Аспирин и другие таблетки тоже малоэффективны — лучше использовать специальные подкормки из цветочных магазинов.

«Водка в малых дозах действительно может замедлять развитие бактерий в воде, но это не универсальное средство. Если переборщить, можно повредить ткани растения», — добавила собеседница «Газеты.ru».

Кроме того, букеты не стоит держать рядом с фруктами. Также желательно избегать прямых солнечных лучей и близости батарей: в прохладном месте композиции сохраняются значительно дольше.

Ранее особо предприимчивых россиян предупредили о последствиях продажи цветов на улице. По словам адвоката, участие в стихийной торговле главного товара Международного женского дня грозит административной ответственностью и конфискацией товара.