Россиянам назвали главные ошибки, из-за которых быстро гибнут цветы
Срезанные цветы в домашних условиях могут сохранять свежесть значительно дольше, если правильно за ними ухаживать. Главная причина увядания — потеря влаги и закупорка сосудов стебля бактериями. Чтобы замедлить этот процесс, растения нужно подрезать острым ножом или секатором под углом 45 градусов и ставить в чистую прохладную воду. Об этом в преддверии Международного дня женщин пишет «Газета.ru» со ссылкой на эксперта Марию Чугурову.
«Срез под углом увеличивает площадь впитывания влаги. Подрезать стебли лучше под струёй воды или сразу в вазе, чтобы в сосуды не попадал воздух», — поделилась специалист.
Разные виды требуют своего ухода. Например, розам подходит глубокая ёмкость с большим количеством воды, а тюльпанам — прохлада и небольшой уровень жидкости. Мимоза плохо переносит сухой воздух, поэтому в тепле быстро теряет свежесть. Чтобы продлить её жизнь, ветки очищают от коры и слегка расщепляют кончик.
Гортензию при первых признаках увядания можно на несколько часов полностью погрузить в прохладную воду вместе с соцветием. Иногда для подпитки добавляют немного сахара. Однако специалист предупреждает: такой способ работает только при регулярной смене воды.
«Если добавляете сахар, важно ежедневно менять воду в вазе, иначе эффект будет обратным», — советует Чугурова.
Эксперт также предостерегает от использования кипятка без необходимости. Так, горячая вода иногда используется для реанимации сильно увядших цветов, но это крайняя мера и подходит далеко не всем видам. Например, этот метод может помочь розам: стебель на пару минут опускают в кипяток, а затем возвращают растение в холодную воду.
Не все популярные советы действительно работают. Специалист не рекомендует добавлять алкоголь без точного расчета пропорций. Аспирин и другие таблетки тоже малоэффективны — лучше использовать специальные подкормки из цветочных магазинов.
«Водка в малых дозах действительно может замедлять развитие бактерий в воде, но это не универсальное средство. Если переборщить, можно повредить ткани растения», — добавила собеседница «Газеты.ru».
Кроме того, букеты не стоит держать рядом с фруктами. Также желательно избегать прямых солнечных лучей и близости батарей: в прохладном месте композиции сохраняются значительно дольше.
