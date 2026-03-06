Владимир Путин
6 марта, 16:10

Стало известно, какие цветы покупают чаще всего мужчины на Рижском рынке

На Рижском рынке в Москве 6 марта наблюдается высокий спрос на цветы в преддверии Международного женского дня. Мужчины начали приходить за букетами с самого утра, а чаще всего покупали тюльпаны, розы и мимозы.

Рижский рынок в преддверии 8 Марта. Фото © Life.ru

Многие берут букеты сразу для нескольких человек — коллег, родственников и близких. Наибольшим спросом пользуются тюльпаны, розы и мимозы.

Ранее Life.ru писал, что для большинства россиянок подарок дешевле 30 тысяч рублей на 8 Марта является поводом для обид. Каждая четвёртая девушка расстроится из-за суммы менее 50 тысяч, а некоторые ждут от партнёра презентов стоимостью от ста тысяч.

Полина Никифорова
