Стало известно, какие цветы покупают чаще всего мужчины на Рижском рынке

На Рижском рынке в Москве 6 марта наблюдается высокий спрос на цветы в преддверии Международного женского дня. Мужчины начали приходить за букетами с самого утра, а чаще всего покупали тюльпаны, розы и мимозы.











Многие берут букеты сразу для нескольких человек — коллег, родственников и близких. Наибольшим спросом пользуются тюльпаны, розы и мимозы.

Ранее Life.ru писал, что для большинства россиянок подарок дешевле 30 тысяч рублей на 8 Марта является поводом для обид. Каждая четвёртая девушка расстроится из-за суммы менее 50 тысяч, а некоторые ждут от партнёра презентов стоимостью от ста тысяч.