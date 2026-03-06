Большинство россиянок назвало подарки на 8 Марта дешевле 30 тысяч оскорблением

Почти половина российских женщин хотя бы раз в жизни получала на 8 Марта обидный презент. К такому выводу пришли специалисты ювелирного бренда Sunlight, изучившие предпраздничные настроения жительниц страны. Исследование есть в распоряжении Life.ru. Выяснилось, что инциденты чаще всего связаны с подарками от мужчин, которые выглядели дешево или указывали на мнимые изъяны внешности.

Опрос показал, что большинство девушек активно готовятся к празднику. При этом многие не надеются на мужскую интуицию и предпочитают направлять фантазию партнёра: две трети замужних женщин намекают о желаниях заранее. Только 12% респонденток сообщают о подарке непосредственно в праздничный день.

Что касается содержимого, то мечты оказались вполне прагматичны. Самой желанной формой внимания стали деньги. На втором месте — кожаные аксессуары, а замыкает тройку фаворитов ювелирка.

Существует и «черный список» вещей, которые дарить категорически нельзя. Бесспорный лидер антирейтинга — завёрнутый в пленку одиночный цветок. Чуть меньшее отторжение вызывают кастрюли и сковородки, а также интим-игрушки. Любопытно, что четверть дам предпочли бы вообще остаться без знаков внимания, чем получить нечто безвкусное или обидное.

Аналитики попытались оценить любовь в денежном эквиваленте. Для значительной части опрошенных подарок дешевле 30 тысяч рублей является поводом для обид. Каждая четвертая девушка расстроится из-за суммы менее 50 тысяч, а некоторые ждут от партнера презентов стоимостью от ста тысяч.

Праздник весны, по мнению экспертов, превратился в проверку отношений. И хотя стоимость важна для многих, чуть больше половины женщин все же ставят во главу угла эмоции. Тем не менее, перед лицом выбора большинство готово променять душевность на ценник: дорогой сюрприз без души побеждает недорогой, но продуманный.