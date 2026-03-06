Бьюти-мошенники в преддверии 8 Марта массово угоняют аккаунты мастеров красоты

В преддверии 8 Марта в России активизировалась новая схема интернет-мошенничества. Злоумышленники нацелились на представительниц бьюти-сферы: маникюрш, бровистов и косметологов. Главная цель аферистов — получить доступ к рабочим Telegram-аккаунтам, где хранятся данные клиентов, пишет SHOT.

Сценарий обмана начинается стандартно: мастеру пишет потенциальный клиент и интересуется свободным временем для записи. После непродолжительной переписки он предлагает созвониться, чтобы уточнить детали. В этот момент жертве поступают звонки с двух разных номеров. Если взять трубку, соединение моментально обрывается.

Сразу после сбоя лже-клиент объясняет ситуацию путаницей с сим-картами. Он просит подсказать последние четыре цифры номера, с которого только что якобы звонил. Названные цифры оказываются кодом подтверждения для входа в аккаунт. Передав их, специалистка лишается контроля над своим профилем.

Угнанные страницы преступники используют для сбора личной информации о клиентах или для рассылки сообщений с просьбой занять денег друзьям и родственникам мастера. Эксперты советуют не сообщать незнакомцам никаких кодов из уведомлений и перепроверять личность собеседника при любых подозрительных просьбах.

Ранее мошенники освоили другую схему по отъёму денег у населения — они начали брать кредиты на своих «двойников». Аферисты ищут по слитым базам данных похожих на себя людей, проводят манипуляции с документами и берут у банков деньги. Один из пострадавших сейчас судится за право признать долг недействительным, и два из трёх дел он уже выиграл.