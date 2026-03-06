В России мошенники начали брать кредиты на своих «двойников» из слитых баз данных

Мошенники начали оформлять крупные кредиты на россиян, подбирая людей, внешне похожих на себя. Для этого используются персональные данные, утёкшие из различных баз. Об этом пишет Mash.

С такой ситуацией столкнулся 42-летний житель Красноярска Михаил. Мужчина неожиданно узнал, что на его имя оформлены три автокредита в Санкт-Петербурге. Общая сумма требований по долгам составила около пяти миллионов рублей.

Во время разбирательства выяснилось, что злоумышленники получили копии его паспорта, СНИЛС и водительского удостоверения. Фотографию в документе изменили и затем использовали для получения займов. Сейчас в судах рассматриваются три уголовных эпизода, связанных с оформленными займами. По двум из них Михаилу уже удалось доказать свою непричастность, третий процесс продолжается.

Аферисты специально ищут в слитых базах данных людей с похожей внешностью и хорошей кредитной историей. Банки чаще одобряют таким клиентам крупные суммы без дополнительных проверок.

«Чаще всего базы данных продают кадровые агентства. Найти виновного удаётся крайне редко, а единственное наказание на практике — не срок, а всего лишь штраф», — рассказали адвокаты.

Ранее женщин предупредили о новой схеме мошенников: они с помощью искусственного интеллекта создают в Сети профиль идеального мужчины, богатого и красивого. Доверчивые жертвы ведутся, развязывая аферистам руки для дальнейших действий. Это, по мнению эксперта, можно сравнить с феноменом женщин, которые годами переписываются с заключёнными. Зэки вешают им лапшу на уши, взамен получая финансовую поддержку и ласку.