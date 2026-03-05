Эксперт по бизнес-разведке раскрыл, как мошенники вербуют россиян в соцсетях

Мошенники активно вербуют граждан России через соцсети и мессенджеры. Особенно уязвимы пожилые люди и подростки. Об этом рассказал эксперт по бизнес-разведке Роман Ромачев.

Специалист назвал два правила безопасности — не общаться с незнакомцами в интернете и брать паузу при требованиях срочных действий. Мошенники давят на эмоции, чтобы человек не успел подумать, пояснил эксперт в интервью «Радио 1».

Особую опасность представляют соцсети: люди сами публикуют личную информацию — увлечения, проблемы, обиды. Вербовщику не нужно ничего взламывать — ключи к человеку он получает бесплатно. Ромачев посоветовал провести «самоаудит» своих страниц и удалить данные, которые могут использовать против вас.

Кстати, мошенники научились создавать «мужчин мечты» за минуту с помощью нейросетей. Аферисты используют сгенерированные ИИ фото и видео, чтобы завязать знакомство и втянуть женщин в финансовые схемы.