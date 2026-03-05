Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 09:47

Эксперт по бизнес-разведке раскрыл, как мошенники вербуют россиян в соцсетях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Мошенники активно вербуют граждан России через соцсети и мессенджеры. Особенно уязвимы пожилые люди и подростки. Об этом рассказал эксперт по бизнес-разведке Роман Ромачев.

Специалист назвал два правила безопасности — не общаться с незнакомцами в интернете и брать паузу при требованиях срочных действий. Мошенники давят на эмоции, чтобы человек не успел подумать, пояснил эксперт в интервью «Радио 1».

Особую опасность представляют соцсети: люди сами публикуют личную информацию — увлечения, проблемы, обиды. Вербовщику не нужно ничего взламывать — ключи к человеку он получает бесплатно. Ромачев посоветовал провести «самоаудит» своих страниц и удалить данные, которые могут использовать против вас.

Пропавшего на неделю сына бизнесвумен из Янино завербовали мошенники
Пропавшего на неделю сына бизнесвумен из Янино завербовали мошенники

Кстати, мошенники научились создавать «мужчин мечты» за минуту с помощью нейросетей. Аферисты используют сгенерированные ИИ фото и видео, чтобы завязать знакомство и втянуть женщин в финансовые схемы.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar