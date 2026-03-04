Владимир Путин
4 марта, 12:55

Пропавшего на неделю сына бизнесвумен из Янино завербовали мошенники

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Сына основательницы сети медицинских центров из Мурманска, который ушёл из дома в Янино и неделю не выходил на связь, завербовали мошенники. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, юноша находился под влиянием злоумышленников, которые связались с ним в мессенджере. Парня убедили, что его родителям и сестре грозит уголовная ответственность. Мошенники выдали мальчику телефон и SIM-карту, чтобы он мог скрываться.

Напомним, 4 марта в Санкт-Петербурге завершились поиски несовершеннолетнего парня. Подростка искали около недели, он найден живым.

Путин потребовал от МВД найти всех вербовщиков подростков
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Борис Эльфанд
