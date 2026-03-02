Владимир Путин
2 марта, 11:17

17-летний сын бизнес леди из Мурманска пропал в Петербурге, его маме звонят с угрозами

Обложка © Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

В Санкт-Петербурге разыскивают 17-летнего Владислава Волкова, сына основательницы сети медицинских центров из Мурманска Марины Волковой. Подросток исчез 25 февраля — ушёл из квартиры, где жил один, и перестал выходить на связь, сообщает SHOT.

После пропажи парня его матери начали поступать звонки от неизвестных. Злоумышленники требовали не обращаться в полицию и угрожали расправой. Женщина не поддалась на угрозы и написала заявление.

Фото © Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские и волонтёры ведут поиски Владислава. Очевидцы замечали его в разных районах города. По предварительным данным, подросток мог стать жертвой телефонных мошенников и теперь переводит им деньги, прячась от родных.

Пропавшую два года назад девочку нашли у отца в Одинцово и вернули матери

Ранее в Красноярске 14-летний парень покинул дом в сопровождении неизвестного. В тот же день отец мальчика, местный бизнесмен, получил в мессенджере сообщение с требованием выкупа, а также видеообращение сына с призывом выполнить условия. Также из сейфа отца пропали 3 млн рублей. Позже мальчика нашли живым в арендованной квартире. Оказалось, что парень был под влиянием мошенников и отдал им крупную сумму из отцовского сейфа. С ним была малознакомая девушка. По словам отца подростка, он не знаком с неизвестной. Её уже задержали.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

    avatar