17-летний сын бизнес леди из Мурманска пропал в Петербурге, его маме звонят с угрозами

В Санкт-Петербурге разыскивают 17-летнего Владислава Волкова, сына основательницы сети медицинских центров из Мурманска Марины Волковой. Подросток исчез 25 февраля — ушёл из квартиры, где жил один, и перестал выходить на связь, сообщает SHOT.

После пропажи парня его матери начали поступать звонки от неизвестных. Злоумышленники требовали не обращаться в полицию и угрожали расправой. Женщина не поддалась на угрозы и написала заявление.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские и волонтёры ведут поиски Владислава. Очевидцы замечали его в разных районах города. По предварительным данным, подросток мог стать жертвой телефонных мошенников и теперь переводит им деньги, прячась от родных.