Пропавшую два года назад девочку нашли у отца в Одинцово и вернули матери

В подмосковном Одинцово судебные приставы нашли девочку, которую отец похитил у матери и скрывал на протяжении двух лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области на сайте ведомства.

«Во исполнение решения суда подмосковные приставы разыскали передали жительнице Подмосковья её ребенка, которого увез отец и более двух лет не давал им общаться», — сказано в тексте.

Конфликт между супругами произошёл несколько лет назад — тогда мужчина забрал трёхлетнюю малышку и скрылся в неизвестном направлении. Мать пыталась урегулировать вопрос миром, но договориться с беглецом не выходило: решение суда, закрепившее место жительства девочки с ней и обязывающее отца вернуть ребёнка, мужчина просто проигнорировал и к тому же перекрыл жене любые каналы связи с дочерью.

Выяснилось, что всё это время девочка не ходила в садик и не числилась в поликлинике — её словно вычеркнули из системы. Как позже установили приставы, скрываться беглецу помогала родная бабушка ребёнка, то есть его мать. Мужчина даже сменил фамилию, чтобы замести следы. Развязка наступила после двух суток слежки за квартирой в Одинцово: там и обнаружили девочку.

Представители ведомства уточнили, что ребёнка маме отдавали официально, но бережно — вместе с приставами на встречу пришли психолог и сотрудники опеки. Женщина наконец смогла обнять дочь.

