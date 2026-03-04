Владимир Путин
4 марта, 08:12

Пропавшего сына бизнесвумен нашли живым после недели скитаний по Петербургу

Обложка © СУ СК России по Ленинградской области

В Санкт-Петербурге завершены поиски 17-летнего сына владелицы сети медицинских центров из Мурманска Марины Волковой. Подростка искали около недели, он найден живым,сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ленинградской области.

«Местонахождение [подростка] установлено. Более подробная информация появится позже», — подчеркнули в следственном главке.

Напомним, в Санкт-Петербурге искали 17-летнего сына основательницы сети медицинских центров из Мурманска. Подросток исчез 25 февраля — ушёл из квартиры, где жил один, и перестал выходить на связь. После этого матери звонили неизвестные и требовали не обращаться в полицию. Однако бизнес-леди не повелась и пошла к правоохранителям. Камеры засекли подростка на одной из станций метро в Петербурге. Предполагалось, что мальчик мог попасть под влияние мошенников.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
