Пропавшего неделю назад 17-летнего сына бизнесвумен засекли камеры в метро Петербурга

В Санкт-Петербурге установили последнее местоположение 17-летнего сына основательницы сети медицинских центров из Мурманска Владислава Волкова, которого ищут уже неделю. Подростка засекли камеры на станции метро Ладожская 2 марта, сообщили в региональном следкоме.

«В ходе поисковых мероприятий установлено, что в последний раз без вести пропавший несовершеннолетний зафиксирован камерами видеонаблюдения 02 марта 2026 года в 9 часов 34 минуты на ст. метро Ладожская в городе Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По одной из версий, он может находиться под влиянием мошенников. Представители Следственного комитета обратились к местным жителям с просьбой о помощи в розыске парня. Любая информация о местонахождении Владислава Волкова может быть полезна. Её можно сообщить по номеру телефона: +7 (812) 492-01-58 – дежурный по следственному управлению СК России по Ленинградской области, а также обратившись на телефонную линию «Ребёнок в опасности» 8(800)201-53-30.

Напомним, подросток исчез 25 февраля. Он ушёл из квартиры, где жил один, и перестал выходить на связь. После пропажи его матери начали поступать звонки от неизвестных. Злоумышленники требовали не обращаться в полицию и угрожали расправой. Женщина не поддалась на угрозы и написала заявление.