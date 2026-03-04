15-летний подросток вышел из дома и бесследно исчез в Твери

В Твери объявили в розыск 15-летнего подростка Сулхишо Сафарова, который пропал 3 марта. Волонтёры поисково-спасательного отряда «Сова» продолжают поиски ребёнка.

В Твери ищут 15-летнего подростка, пропавшего после ухода из дома. Фото © VK / ВПСО Сова Тверь и Тверская область

Сулхишо ушёл из дома, расположенного на улице Склизкова, 97, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В момент исчезновения школьник был одет в коричневую куртку, тёмные штаны, коричневые кроссовки и серую шапку. Сам мальчик ростом 150 см, худощавый, с тёмно-русыми волосами и карими глазами.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Сулхишо, просят сообщить по телефонам, указанным в ориентировке поискового отряда.

Ранее в Санкт-Петербурге продолжаются поиски 17-летнего Владислава Волкова, сына основательницы сети медицинских центров из Мурманска. Подросток пропал неделю назад, последний раз камеры зафиксировали юношу 2 марта на станции метро «Ладожская». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи рассматривают различные версии произошедшего, в том числе возможность того, что подросток мог попасть под влияние мошенников.