Путин потребовал от МВД найти всех вербовщиков подростков

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил о тревожной тенденции: впервые за долгое время в России выросла подростковая преступность. Глава государства подчеркнул, что почти половина таких преступлений — тяжкие и особо тяжкие.

«Особо обращаю внимание, что, по итогам 2025 года, впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что молодых людей целенаправленно втягивают в криминал. Почти половина подростков совершают преступления в группах, поэтому необходимо оперативно выявлять взрослых преступников, которые используют несовершеннолетних в своих целях. Он поручил МВД усилить профилактику агрессии среди подростков.

Ранее Путин отметил снижение уровня преступности по всей стране по итогам 2025 года. По его словам, сокращение было зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах страны. Президент назвал главным приоритетом МВД России раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений.