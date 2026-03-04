Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 11:44

Путин потребовал от МВД найти всех вербовщиков подростков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил о тревожной тенденции: впервые за долгое время в России выросла подростковая преступность. Глава государства подчеркнул, что почти половина таких преступлений — тяжкие и особо тяжкие.

«Особо обращаю внимание, что, по итогам 2025 года, впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что молодых людей целенаправленно втягивают в криминал. Почти половина подростков совершают преступления в группах, поэтому необходимо оперативно выявлять взрослых преступников, которые используют несовершеннолетних в своих целях. Он поручил МВД усилить профилактику агрессии среди подростков.

Путин поставил перед МВД важную задачу из-за роста числа экстремистских преступлений
Путин поставил перед МВД важную задачу из-за роста числа экстремистских преступлений

Ранее Путин отметил снижение уровня преступности по всей стране по итогам 2025 года. По его словам, сокращение было зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах страны. Президент назвал главным приоритетом МВД России раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • МВД РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar