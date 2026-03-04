Путин назвал главный приоритет МВД России

Президент России Владимир Путин назвал улучшение работы по раскрытию особо тяжких преступлений приоритетной задачей МВД на текущий год. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

«Прежде всего, надо улучшать работу по раскрытию преступлений, само собой разумеется, в первую очередь, тяжких и особо тяжких посягательств против личности и преступлений против собственности граждан», — сказал президент.

Напомним, сегодня Владимир Путин проводит ежегодное заседание коллегии МВД. В своей речи он высоко оценил работу ведомства, отметив снижение уровня преступности по всей стране по итогам 2025 года. Далее у президента в Москве запланирована встреча с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Не исключены и другие международные контакты. Кроме того, глава государства продолжит работу с членами правительства и регионами.