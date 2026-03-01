Путин на неделе проведёт заседание коллегии МВД и встретится с премьером Пакистана

Грядущая рабочая неделя президента России ожидается насыщенной, как и всегда. В частности, Владимир Путин проведёт ежегодное заседание коллегии МВД, сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».

Кроме того, глава государства встретится в Москве с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. При этом возможны и другие международные контакты.

Ожидается, что российский лидер проведёт совещание с членами Правительства России, а ещё продолжит работу с регионами.

Ранее Владимир Путин провёл заседание Совета безопасности. Как сообщили в Кремле, темой стала ситуация вокруг нападения США и Израиля на Иран. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.