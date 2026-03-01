Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 11:14

Путин на неделе проведёт заседание коллегии МВД и встретится с премьером Пакистана

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Грядущая рабочая неделя президента России ожидается насыщенной, как и всегда. В частности, Владимир Путин проведёт ежегодное заседание коллегии МВД, сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».

Кроме того, глава государства встретится в Москве с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. При этом возможны и другие международные контакты.

Ожидается, что российский лидер проведёт совещание с членами Правительства России, а ещё продолжит работу с регионами.

Путин назвал убийство верховного лидера Ирана циничным вызовом международному праву
Путин назвал убийство верховного лидера Ирана циничным вызовом международному праву

Ранее Владимир Путин провёл заседание Совета безопасности. Как сообщили в Кремле, темой стала ситуация вокруг нападения США и Израиля на Иран. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • МВД РФ
  • Пакистан
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar