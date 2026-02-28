Владимир Путин
28 февраля, 13:24

Песков: Путин провёл совещание Совбеза по ситуации вокруг Ирана

Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание Совбеза по теме ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в совещании участвовали постоянные члены Совбеза, а проходило оно в формате ВКС.

В состав Совета Безопасности Российской Федерации входят: председатель Владимир Путин; заместитель председателя Дмитрий Медведев; секретарь Сергей Шойгу; постоянные члены: Андрей Белоусов, Александр Бортников, Антон Вайно, Вячеслав Володин, Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, Михаил Мишустин, Сергей Нарышкин, Николай Патрушев.

Напомним, утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану: атакованы Тегеран, ядерные объекты и штабы КСИР. В ответ Иран выпустил баллистические ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским базам. Тегеран заявил, что больше не признаёт «красных линий». На фоне обострения ряд стран Ближнего Востока закрыл небо, международные авиакомпании отменили рейсы. В Израиле введен режим ЧП и начата мобилизация 70 тыс. резервистов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

