Песков: Путин провёл совещание Совбеза по ситуации вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание Совбеза по теме ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в совещании участвовали постоянные члены Совбеза, а проходило оно в формате ВКС.

В состав Совета Безопасности Российской Федерации входят: председатель Владимир Путин; заместитель председателя Дмитрий Медведев; секретарь Сергей Шойгу; постоянные члены: Андрей Белоусов, Александр Бортников, Антон Вайно, Вячеслав Володин, Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, Михаил Мишустин, Сергей Нарышкин, Николай Патрушев.

Напомним, утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану: атакованы Тегеран, ядерные объекты и штабы КСИР. В ответ Иран выпустил баллистические ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским базам. Тегеран заявил, что больше не признаёт «красных линий». На фоне обострения ряд стран Ближнего Востока закрыл небо, международные авиакомпании отменили рейсы. В Израиле введен режим ЧП и начата мобилизация 70 тыс. резервистов.