Путин назвал убийство верховного лидера Ирана циничным вызовом международному праву

Глава госдарства Владимир Путин направил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану, в которых резко осудил расправу над Сейедом Али Хаменеи и его близкими. Российский лидер подчеркнул, что это преступление было совершено с особым цинизмом и стало вопиющим актом нарушения не только международного права, но и базовых основ человеческой морали.

По словам главы государства, обстоятельства гибели верховного руководителя Исламской Республики демонстрируют полное пренебрежение мировыми нормами со стороны организаторов убийства.

«В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства», — сказано в послании Путина.

Отношения России и Ирана традиционно близкие и стратегические: Москва и Тегеран сотрудничают в экономике, энергетике, обороне и на международной арене. В апреле 2025 года страны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, что укрепило связи. Владимир Путин лично встречался с аятоллой Али Хаменеи несколько раз: в ноябре 2015 года в Тегеране, в 2017–2018 годах на полях международных форумов, а также в сентябре 2024 года в рамках развития отношений.