Власти Ирака объявили трёхдневный траур из-за убийства Али Хаменеи
Али Хаменеи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField
В Ираке объявили трёхдневный траур в связи со смертью верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом пишет агентство INA со ссылкой на официального представителя Правительства ближневосточной республики Бассема аль-Авади.
«Иракское правительство объявило трёхдневный траур по всей территории Ирака», — сказал он.
Аль-Авади добавил, что Хаменеи погиб мученической смертью и посвятил жизнь народу Ирана, его защите и стремлению служить нации.
Напомним, власти Ирана официально подтвердили смерть Али Хаменеи в результате американо-израильского удара. Верховный лидер погиб в собственном кабинете при встрече с главными советниками. Военные ожидали его появления во дворце, после чего сбросили на объект 30 авиабомб.
