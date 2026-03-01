Владимир Путин
Регион
1 марта, 08:04

Власти Ирака объявили трёхдневный траур из-за убийства Али Хаменеи

Али Хаменеи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

В Ираке объявили трёхдневный траур в связи со смертью верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом пишет агентство INA со ссылкой на официального представителя Правительства ближневосточной республики Бассема аль-Авади.

«Иракское правительство объявило трёхдневный траур по всей территории Ирака», — сказал он.

Аль-Авади добавил, что Хаменеи погиб мученической смертью и посвятил жизнь народу Ирана, его защите и стремлению служить нации.

Вагенкнехт предупредила о катастрофических последствиях ударов по Ирану
Вагенкнехт предупредила о катастрофических последствиях ударов по Ирану

Напомним, власти Ирана официально подтвердили смерть Али Хаменеи в результате американо-израильского удара. Верховный лидер погиб в собственном кабинете при встрече с главными советниками. Военные ожидали его появления во дворце, после чего сбросили на объект 30 авиабомб.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Матвей Константинов
    avatar