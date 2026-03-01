США и Израиль долго ожидали появления Хаменеи и его советников во дворце

США и Израиль ждали момента для нанесения удара по дворцу Али Хаменеи в Тегеране. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Целью был не только духовный лидер Ирана, но и его главные советники.

По данным издания, разведка установила три встречи между Хаменеи и советниками, после чего был нанесён удар. На комплекс сбросили сразу 30 авиабомб.

Напомним, власти Ирана подтвердили смерть Али Хаменеи в результате американо-израильского удара. Духовный лидер застал атаку в собственном кабинете 28 февраля. В Исламской Республике объявлен 40-дневный траур, следующая неделя будет нерабочей. Силовые структуры, в том числе Корпус стражей исламской революции, пообещали отомстить за Хаменеи.