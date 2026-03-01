Владимир Путин
Символ скорби и возмездия: Над мечетью в родном городе Хаменеи поднят чёрный флаг траура

Над Мешхедом поднят чёрный флаг в связи с гибелью верховного лидера

Обложка © X / chaudharyparvez

Над мечетью Имама Резы в иранском городе Мешхед подняли чёрный флаг в знак траура. Это связано с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи.

Над Мешхедом поднят чёрный флаг в связи с гибелью верховного лидера. Видео © X / chaudharyparvez / arysangwan

Али Хаменеи погиб в субботу утром в своем кабинете в результате ракетного удара, нанесенного силами США и Израиля. В связи с этим в Иране объявлен 40-дневный траур, а ближайшая неделя будет нерабочей. Силовые структуры, включая КСИР, пообещали отомстить за смерть лидера.

Иран официально подтвердил гибель Шамхани и Пакпура при атаке США и Израиля

Ракетные удары по Тегерану и другим городам привели к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран начал массированный обстрел израильских территорий и американских военных баз на Ближнем Востоке. Конфликт перешел в стадию открытой войны.

