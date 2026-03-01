Али Хаменеи умер в своей резиденции, сообщило гостелевидение Ирана
Обложка © X / Khamenei.ir
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был погиб в своей резиденции утром 28 февраля из-за авиаудара. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана IRIB.
Согласно госТВ республики, аятолла в момент удара выполнял «служебные обязанности».
Ранее мировые СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщали о ликвидации Хаменеи в результате авиаударов. Отмечалось, что тело было обнаружено и извлечено из-под завалов резиденции. Позднее отмечалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получил подтверждение смерти аятоллы посредством фотографии. Убийство также подтверждал и президент США Дональд Трамп.
