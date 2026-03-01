Владимир Путин
Регион
1 марта, 02:01

Али Хаменеи умер в своей резиденции, сообщило гостелевидение Ирана

Обложка © X / Khamenei.ir

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был погиб в своей резиденции утром 28 февраля из-за авиаудара. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана IRIB.

Согласно госТВ республики, аятолла в момент удара выполнял «служебные обязанности».

Жители Тегерана празднуют на фоне сообщений о ликвидации Хаменеи

Ранее мировые СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщали о ликвидации Хаменеи в результате авиаударов. Отмечалось, что тело было обнаружено и извлечено из-под завалов резиденции. Позднее отмечалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получил подтверждение смерти аятоллы посредством фотографии. Убийство также подтверждал и президент США Дональд Трамп.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
