Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 21:27

CNN: Израиль получил фотографию тела Али Хаменеи

Обложка © X / Ayetullah Seyyid Ali Hamanei

Обложка © X / Ayetullah Seyyid Ali Hamanei

Власти Израиля получили подтверждение ликвидации аятоллы Али Хамени в результате авиаударов по резиденции в Тегеране в виде фотографии тела. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух источников в Израиле.

«Один из источников сказал, что Израиль получил фотографию тела аятоллы Али Хаменеи. Второй источник сказал, что готовится официальное заявление», — говорится в статье.

Представитель МИД Ирана заявил, что Пезешкиан и Хаменеи «живы и невредимы»
Представитель МИД Ирана заявил, что Пезешкиан и Хаменеи «живы и невредимы»

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. После ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников заявили о ликвидации аятоллы и извлечении его тела из-под завалов резиденции. Американский президент Дональд Трамп также высказался. По его словам, Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Израиль
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar