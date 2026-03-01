CNN: Израиль получил фотографию тела Али Хаменеи

Власти Израиля получили подтверждение ликвидации аятоллы Али Хамени в результате авиаударов по резиденции в Тегеране в виде фотографии тела. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух источников в Израиле.

«Один из источников сказал, что Израиль получил фотографию тела аятоллы Али Хаменеи. Второй источник сказал, что готовится официальное заявление», — говорится в статье.