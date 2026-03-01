CNN: Израиль получил фотографию тела Али Хаменеи
Обложка © X / Ayetullah Seyyid Ali Hamanei
Власти Израиля получили подтверждение ликвидации аятоллы Али Хамени в результате авиаударов по резиденции в Тегеране в виде фотографии тела. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух источников в Израиле.
«Один из источников сказал, что Израиль получил фотографию тела аятоллы Али Хаменеи. Второй источник сказал, что готовится официальное заявление», — говорится в статье.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. После ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников заявили о ликвидации аятоллы и извлечении его тела из-под завалов резиденции. Американский президент Дональд Трамп также высказался. По его словам, Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана.
