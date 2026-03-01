Жители Тегерана празднуют на фоне сообщений о ликвидации Хаменеи
Обложка © X / Ayetullah Seyyid Ali Hamanei
В Иране жители столицы отреагировали на сообщения о ликвидации верховного лидера Али Хаменеи ликованием и праздничной музыкой. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
Согласно агентству, жители выходят к окнам, включают громкую музыку и выражают радость.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. После ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников заявили о ликвидации аятоллы и извлечении его тела из-под завалов резиденции. Американский президент Дональд Трамп также высказался. По его словам, Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана.
