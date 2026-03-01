Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 22:30

Жители Тегерана празднуют на фоне сообщений о ликвидации Хаменеи

Обложка © X / Ayetullah Seyyid Ali Hamanei

Обложка © X / Ayetullah Seyyid Ali Hamanei

В Иране жители столицы отреагировали на сообщения о ликвидации верховного лидера Али Хаменеи ликованием и праздничной музыкой. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Согласно агентству, жители выходят к окнам, включают громкую музыку и выражают радость.

Глава Совбеза Ирана пообещал преподать урок Тель-Авиву и Вашингтону
Глава Совбеза Ирана пообещал преподать урок Тель-Авиву и Вашингтону

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. После ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников заявили о ликвидации аятоллы и извлечении его тела из-под завалов резиденции. Американский президент Дональд Трамп также высказался. По его словам, Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar