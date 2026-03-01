Владимир Путин
28 февраля, 21:54

Глава Совбеза Ирана пообещал преподать урок Тель-Авиву и Вашингтону

Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Лариджани пригрозил Израилю и США ответом на удары по территории республики. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.

«Мы заставим Израиль и США раскаяться. Солдаты и народ Ирана преподадут им незабываемый урок», — написал Лариджани.

ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации высокопоставленных лиц, но Хаменеи в списке нет

Тем временем, сотни людей вышли на акции в Нью-Йорке и Лондоне, протестуя против авиаударов по Ирану и вмешательства США и Израиля. На Таймс-сквер активисты из социалистических и антисионистских организаций скандировали призывы к прекращению атак «Руки прочь от Ирана сейчас же». В Лондоне на Парламентской площади сторонники иранской власти развернули флаг аятоллы и портреты верховного лидера Хаменеи. Демонстранты несли плакаты с лозунгами «Выбери правильную сторону истории», «Остановите войны Трампа» и «Нет войне с Ираном», также раздавались крики с осуждением США.

