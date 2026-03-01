Глава Совбеза Ирана пообещал преподать урок Тель-Авиву и Вашингтону

Тем временем, сотни людей вышли на акции в Нью-Йорке и Лондоне, протестуя против авиаударов по Ирану и вмешательства США и Израиля. На Таймс-сквер активисты из социалистических и антисионистских организаций скандировали призывы к прекращению атак «Руки прочь от Ирана сейчас же». В Лондоне на Парламентской площади сторонники иранской власти развернули флаг аятоллы и портреты верховного лидера Хаменеи. Демонстранты несли плакаты с лозунгами «Выбери правильную сторону истории», «Остановите войны Трампа» и «Нет войне с Ираном», также раздавались крики с осуждением США.