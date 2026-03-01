ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации высокопоставленных лиц, но Хаменеи в списке нет

Израильские военные объявили о ликвидации высшего руководства Ирана. По данным ЦАХАЛ, жертвами первого удара стали секретарь Совета по обороне, глава Минобороны и командующий КСИР.

«Операция началась с превентивного удара после того, как мы выявили несколько мест в столице, где собрались высокопоставленные чиновники оборонного ведомства», — сообщили в пресс-службе армии.

Речь идёт об адмирале Али Шамхани, Азизе Насирзаде и Мохаммаде Пакпуре. Все они находились в Тегеране на совещании, когда началась атака.