Армия Израиля сообщила детали рекордного авиаудара по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) раскрыла детали масштабной воздушной операции против Ирана. В ней одновременно были задействованы около двухсот истребителей, что делает этот налёт самым мощным в истории израильской военной авиации.

Основной удар наносился по ракетным комплексам и элементам системы ПВО, расположенным на западе и в центре исламской республики. В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что подготовка к рейду велась скрупулезно, а в основе плана лежали данные исключительно ценной разведывательной информации.

«Это крупнейший военный вылет в истории израильских ВВС», — заявили военные, отмечая слаженность действий пилотов в ходе выполнения боевой задачи.

Напомним, 28 февраля 2026 года США и Израиль нанесли военный удар по Ирану после неудачных переговоров по ядерной программе Ирана. Тегеран ответил массированными обстрелами американских баз в Заливе и территории Израиля.