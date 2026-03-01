В Лондоне и Нью-Йорке идут протесты в поддержку Ирана

Сотни людей вышли на акции в Нью-Йорке и Лондоне, протестуя против авиаударов по Ирану и вмешательства США и Израиля. Об этом сообщили СМИ.

Протесты в Лондоне и Нью-Йорке. Видео © X / The Electronic Uprising / Brendan Gutenschwager

Как пишет The Times of Israel, на Таймс-сквер активисты из социалистических и антисионистских организаций скандировали призывы к прекращению атак «Руки прочь от Ирана сейчас же», связывая их с действиями Израиля в Газе. Участники держали плакаты с надписями о защите Палестины, поддержке права Ирана на ядерное сдерживание и освобождении страны от внешнего давления и религиозной власти.

В Лондоне на Парламентской площади сторонники иранской власти развернули флаг аятоллы и портреты верховного лидера Хаменеи. Демонстранты несли плакаты с лозунгами «Выбери правильную сторону истории», «Остановите войны Трампа» и «Нет войне с Ираном», также раздавались крики с осуждением США, сообщает The Telegraph.

Ранее израильские военные объявили о ликвидации высшего руководства Ирана. По данным ЦАХАЛ, жертвами первого удара стали секретарь Совета по обороне, глава Минобороны и командующий КСИР. Речь идёт об адмирале Али Шамхани, Азизе Насирзаде и Мохаммаде Пакпуре. Все они находились в Тегеране на совещании, когда началась атака.