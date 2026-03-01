Трамп подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Американский лидер Дональд Трамп сделал громкое заявление об итогах операции против Ирана. По словам президента США, верховный лидер Ирана Али Хаменеи ликвидирован.
«Хаменеи <…> мёртв», — написал хозяин Белого дома в субботу на своей странице в социальной сети Truth Social.
Ранее власти Израиля получили подтверждение ликвидации аятоллы Али Хамени в результате авиаударов по резиденции в Тегеране в виде фотографии тела. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана.
