28 февраля, 22:42

Трамп подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Американский лидер Дональд Трамп сделал громкое заявление об итогах операции против Ирана. По словам президента США, верховный лидер Ирана Али Хаменеи ликвидирован.

«Хаменеи <…> мёртв», — написал хозяин Белого дома в субботу на своей странице в социальной сети Truth Social.

Жители Тегерана празднуют на фоне сообщений о ликвидации Хаменеи
Жители Тегерана празднуют на фоне сообщений о ликвидации Хаменеи

Ранее власти Израиля получили подтверждение ликвидации аятоллы Али Хамени в результате авиаударов по резиденции в Тегеране в виде фотографии тела. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана.

Виталий Приходько
