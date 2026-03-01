Иран официально подтвердил гибель Шамхани и Пакпура при атаке США и Израиля
Али Шамхани. Обложка © Wikipedia / Mehr News Agency
Власти Ирана официально подтвердили потери в высшем военно-политическом руководстве. По данным агентства IRNA, жертвами американо-израильской атаки стали секретарь совета обороны Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур.
«Секретарь совета обороны Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур погибли в результате атаки США и Израиля», — резюмируется в публикации.
Ранее израильские военные уже объявляли о ликвидации высшего руководства Ирана, но теперь эта информация получила подтверждение. Речь идёт об адмирале Али Шамхани, Азизе Насирзаде и Мохаммаде Пакпуре. Все они находились в Тегеране на совещании, когда началась атака. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в результате ударов по Ирану Вашингтону удалось «нейтрализовать руководство» исламской республики.
