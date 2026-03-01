Иран официально подтвердил гибель Шамхани и Пакпура при атаке США и Израиля

Власти Ирана официально подтвердили потери в высшем военно-политическом руководстве. По данным агентства IRNA, жертвами американо-израильской атаки стали секретарь совета обороны Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур.

