Ахмад Вахиди назначен новым командующим КСИР

Тегеран оперативно замещает вакансии в высшем военном руководстве. Новым командующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стал Ахмад Вахиди, который прежде был советником при командовании. Об этом сообщает Telegram-канал Clash Report.

«Ахмад Вахиди был назначен новым командующим КСИР», — говорится в публикации.

Назначение произошло на фоне массированных ударов со стороны США и Израиля. Ранее израильские военные отрапортовали об уничтожении предшественника Вахиди — Мохаммада Пакпура, а также главы иранского оборонного ведомства Азиза Насирзаде.

В субботу удары наносились не только по военным, но и по гражданским объектам, включая Тегеран. Сообщается о жертвах среди мирного населения. Иран ответил ракетными обстрелами территории Израиля и американских баз в регионе.