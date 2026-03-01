Владимир Путин
1 марта, 03:44

Ахмад Вахиди назначен новым командующим КСИР

Обложка © Wikipedia / Tasnim News Agency

Тегеран оперативно замещает вакансии в высшем военном руководстве. Новым командующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стал Ахмад Вахиди, который прежде был советником при командовании. Об этом сообщает Telegram-канал Clash Report.

«Ахмад Вахиди был назначен новым командующим КСИР», — говорится в публикации.

Назначение произошло на фоне массированных ударов со стороны США и Израиля. Ранее израильские военные отрапортовали об уничтожении предшественника Вахиди — Мохаммада Пакпура, а также главы иранского оборонного ведомства Азиза Насирзаде.

В субботу удары наносились не только по военным, но и по гражданским объектам, включая Тегеран. Сообщается о жертвах среди мирного населения. Иран ответил ракетными обстрелами территории Израиля и американских баз в регионе.

Ранее министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран полностью готов отразить удары США и извлёк уроки из предыдущего конфликта. Он сообщил, что страна даже более подготовлена, чем в прошлый раз, во время 12-дневной войны. КСИР анонсировал «крупнейшую военную операцию» против Израиля и баз США на Ближнем Востоке. Подробности пока не приводятся.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

