Ахмад Вахиди назначен новым командующим КСИР
Обложка © Wikipedia / Tasnim News Agency
Тегеран оперативно замещает вакансии в высшем военном руководстве. Новым командующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стал Ахмад Вахиди, который прежде был советником при командовании. Об этом сообщает Telegram-канал Clash Report.
«Ахмад Вахиди был назначен новым командующим КСИР», — говорится в публикации.
Назначение произошло на фоне массированных ударов со стороны США и Израиля. Ранее израильские военные отрапортовали об уничтожении предшественника Вахиди — Мохаммада Пакпура, а также главы иранского оборонного ведомства Азиза Насирзаде.
В субботу удары наносились не только по военным, но и по гражданским объектам, включая Тегеран. Сообщается о жертвах среди мирного населения. Иран ответил ракетными обстрелами территории Израиля и американских баз в регионе.
Ранее министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран полностью готов отразить удары США и извлёк уроки из предыдущего конфликта. Он сообщил, что страна даже более подготовлена, чем в прошлый раз, во время 12-дневной войны. КСИР анонсировал «крупнейшую военную операцию» против Израиля и баз США на Ближнем Востоке. Подробности пока не приводятся.
