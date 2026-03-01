Владимир Путин
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

1 марта, 03:13

Небензя назвал военную операцию США и Израиля против Ирана безответственной

Обложка © ТАСС / Zuma

Военная операция Израиля и Соединённых Штатов против Ирана является безответственной, так как затронула весь регион. Об этом рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

«Безответственный шаг США и Израиля, как мы и предупреждали раньше, уже привёл к резкой эскалации ситуации во всем регионе — оказались затронуты Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, Сирия, Саудовская Аравия. Это те страны, которые неоднократно говорили своим американским партнёрам, что им не нужна эта эскалация на Ближнем Востоке», — отметил Небензя.

Небензя: Иран получил «нож в спину», несмотря на готовность к переговорам
Ранее Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи. КСИР намерен продолжать путь Хаменеи и наказать виновных в нападении на Иран, а также призвал иранцев объединиться и продемонстрировать миру единство народа. Кроме того, была анонсирована «крупнейшая военная операция» против Израиля и баз США на Ближнем Востоке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

