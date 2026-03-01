Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

1 марта, 02:37

КСИР пообещал отомстить за смерть аятоллы и анонсировал «крупнейшую операцию»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал отомстить за смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом говорится в заявлении элитного иранского корпуса, которое привело агентство IRNA.

«Мы решительно отомстим убийцам за гибель верховного лидера Ирана», — следует из заявления.

КСИР пообещал продолжать путь Хаменеи и наказать виновных в нападении на Иран. Корпус призвал иранцев объединиться и продемонстрировать миру единство народа.

Кроме того, КСИР анонсировал «крупнейшую военную операцию» против Израиля и баз США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Fars. По данным издания, атака начнётся «в ближайшие минуты». Подробности пока не приводятся.

Али Хаменеи умер в своей резиденции, сообщило гостелевидение Ирана
Ранее президент республики Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Али Хаменеи не останется безнаказанным. Он назвал произошедшее преступлением. Напомним, в Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру. Следующие семь дней в Тегеране станут нерабочими. Кроме того, удары по Ирану привели к гибели родственников Али Хаменеи. Среди погибших — дочь, зять и внук, а также одна из его невесток.

Алена Пенчугина
