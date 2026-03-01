Президент Ирана пообещал, что убийство Хаменеи не останется без ответа

«Это ужасное преступление не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского мира», — написал он в своём телеграм-канале.

В Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи. Следующие семь дней в Тегеране станут нерабочими — так власти решили почтить память погибшего лидера. Кроме того, удары по Ирану привели к гибели родственников Али Хаменеи. Среди погибших — дочь, зять и внук, а также одна из его невесток.