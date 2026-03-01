Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 02:15

Президент Ирана пообещал, что убийство Хаменеи не останется без ответа

Обложка © X / Ayetullah Seyyid Ali Hamanei

Обложка © X / Ayetullah Seyyid Ali Hamanei

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи не останется безнаказанным. Такую уверенность выразил президент республики Масуд Пезешкиан, назвав произошедшее преступлением.

«Это ужасное преступление не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского мира», — написал он в своём телеграм-канале.

Али Хаменеи умер в своей резиденции, сообщило гостелевидение Ирана
Али Хаменеи умер в своей резиденции, сообщило гостелевидение Ирана

В Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи. Следующие семь дней в Тегеране станут нерабочими — так власти решили почтить память погибшего лидера. Кроме того, удары по Ирану привели к гибели родственников Али Хаменеи. Среди погибших — дочь, зять и внук, а также одна из его невесток.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar