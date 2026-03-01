Президент Ирана пообещал, что убийство Хаменеи не останется без ответа
Обложка © X / Ayetullah Seyyid Ali Hamanei
Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи не останется безнаказанным. Такую уверенность выразил президент республики Масуд Пезешкиан, назвав произошедшее преступлением.
«Это ужасное преступление не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского мира», — написал он в своём телеграм-канале.
В Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи. Следующие семь дней в Тегеране станут нерабочими — так власти решили почтить память погибшего лидера. Кроме того, удары по Ирану привели к гибели родственников Али Хаменеи. Среди погибших — дочь, зять и внук, а также одна из его невесток.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.