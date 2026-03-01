При ударах США и Израиля погибли четверо членов семьи Хаменеи
Обложка © X / justicecometh
Удары по Ирану привели к гибели родственников верховного лидера Али Хаменеи. По данным новостного агентства Fars, жертвами авианалётов ВВС США и Израиля стали четыре члена семьи Хаменеи.
Среди погибших — дочь, зять и внук Хаменеи, а также одна из его невесток. Официального подтверждения этой информации от иранских властей пока не поступало.
Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Подобную информацию сообщал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников также писали о ликвидации аятоллы и извлечении его тела из-под завалов резиденции. Однако представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи настаивает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан «живы и невредимы».
