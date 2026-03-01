При ударах США и Израиля погибли четверо членов семьи Хаменеи

Удары по Ирану привели к гибели родственников верховного лидера Али Хаменеи. По данным новостного агентства Fars, жертвами авианалётов ВВС США и Израиля стали четыре члена семьи Хаменеи.

Среди погибших — дочь, зять и внук Хаменеи, а также одна из его невесток. Официального подтверждения этой информации от иранских властей пока не поступало.