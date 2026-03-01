Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 01:27

При ударах США и Израиля погибли четверо членов семьи Хаменеи

Обложка © X / justicecometh

Обложка © X / justicecometh

Удары по Ирану привели к гибели родственников верховного лидера Али Хаменеи. По данным новостного агентства Fars, жертвами авианалётов ВВС США и Израиля стали четыре члена семьи Хаменеи.

Среди погибших — дочь, зять и внук Хаменеи, а также одна из его невесток. Официального подтверждения этой информации от иранских властей пока не поступало.

Хаменеи впервые с начала конфликта с США и Израилем опубликовал пост
Хаменеи впервые с начала конфликта с США и Израилем опубликовал пост

Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Подобную информацию сообщал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников также писали о ликвидации аятоллы и извлечении его тела из-под завалов резиденции. Однако представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи настаивает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан «живы и невредимы».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar