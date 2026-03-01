Владимир Путин
28 февраля, 23:00

Хаменеи впервые с начала конфликта с США и Израилем опубликовал пост

Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи впервые после ударов Израиля и США опубликовал сообщение на своей официальной странице в соцсети X.

Хаменеи впервые с начала конфликта с США и Израилем опубликовал пост. Фото © X / Khamenei_fa

В аккаунте Хаменеи на персидском языке опубликована фраза «Во имя Али». Это отсылка к Али ибн Аби Талибу — двоюродному брату пророка и ключевой фигуре для шиитов.

Жители Тегерана празднуют на фоне сообщений о ликвидации Хаменеи
Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Подобную информацию сообщал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников также писали о ликвидации аятоллы и извлечении его тела из-под завалов резиденции. Однако представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи настаивает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан «живы и невредимы».

Алена Пенчугина
