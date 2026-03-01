Верховный лидер Ирана Али Хаменеи впервые после ударов Израиля и США опубликовал сообщение на своей официальной странице в соцсети X.

Хаменеи впервые с начала конфликта с США и Израилем опубликовал пост. Фото © X / Khamenei_fa

В аккаунте Хаменеи на персидском языке опубликована фраза «Во имя Али». Это отсылка к Али ибн Аби Талибу — двоюродному брату пророка и ключевой фигуре для шиитов.