В Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру
Обложка © X / Ayetullah Seyyid Ali Hamanei
В Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи. Об этом сообщило государственное телевидение.
Следующие семь дней в Иране станут нерабочими — так власти решили почтить память погибшего лидера, сообщает госТВ республики.
Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был погиб в своей резиденции утром 28 февраля из-за авиаудара. Аятолла в момент удара выполнял «служебные обязанности». Ранее мировые СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщали о ликвидации Хаменеи в результате авиаударов. Отмечалось, что тело было обнаружено и извлечено из-под завалов резиденции. Позднее отмечалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получил подтверждение смерти аятоллы посредством фотографии. Убийство также подтверждал и президент США Дональд Трамп.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.