В Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи. Об этом сообщило государственное телевидение.

Следующие семь дней в Иране станут нерабочими — так власти решили почтить память погибшего лидера, сообщает госТВ республики.