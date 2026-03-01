Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 02:05

В Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру

Обложка © X / Ayetullah Seyyid Ali Hamanei

Обложка © X / Ayetullah Seyyid Ali Hamanei

В Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи. Об этом сообщило государственное телевидение.

Следующие семь дней в Иране станут нерабочими — так власти решили почтить память погибшего лидера, сообщает госТВ республики.

Хаменеи впервые с начала конфликта с США и Израилем опубликовал пост
Хаменеи впервые с начала конфликта с США и Израилем опубликовал пост

Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был погиб в своей резиденции утром 28 февраля из-за авиаудара. Аятолла в момент удара выполнял «служебные обязанности». Ранее мировые СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщали о ликвидации Хаменеи в результате авиаударов. Отмечалось, что тело было обнаружено и извлечено из-под завалов резиденции. Позднее отмечалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получил подтверждение смерти аятоллы посредством фотографии. Убийство также подтверждал и президент США Дональд Трамп.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar