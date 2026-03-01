Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
1 марта, 02:18

Небензя: Иран получил «нож в спину», несмотря на готовность к переговорам

Василий Небензя. Обложка © ООН

Иран, несмотря на готовность к переговорам, получил «нож в спину». Об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.

«Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отмечал, что была достигнута договорённость о продолжении диалога. Со своей стороны подчёркиваем, что до российской стороны неоднократно доводились сигналы об отсутствии у Израиля заинтересованности в военной конфронтации с Ираном. И вот, несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает «нож в спину», — заявил дипломат.

Небензя также отметил наращивание Белым домом военное присутствие на Ближнем Востоке. По его словам, это лишь подтверждает, что военная операция была спланирована заранее.

Ранее постпред России Василий Небензя раскритиковал попытки западных стран оправдать удары по Ирану. По его словам, доклады МАГАТЭ не указывали, что республика могла заниматься разработкой ядерного оружия, а ссылки на угрозы, исходящие от Ирана он назвал ширмой.

