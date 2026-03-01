Небензя раскритиковал попытки Запада оправдать атаки по Ирану

Постпред России при ООН Василий Небензя подверг критике попытки западных стран оправдать удары по Ирану. Об этом он заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

«Нельзя не напомнить, что единственный источник достоверной информации на этот счёт — профильные доклады гендиректора МАГАТЭ — никогда не указывали на то, что Иран мог заниматься разработкой ядерного оружия», — уточнил Небензя.

Дипломат назвал безосновательными ссылки на угрозы, якобы исходящие от ядерной программы Тегерана. По его словами, это лишь ширма для агрессии. Заседание Совбеза было созвано после массированных ударов США и Израиля по иранской территории.

Во время выступления Небензя также заявил, что военная операция Соединённых Штатов и Израиля против Ирана угрожает ядерной и радиологической безопасности в мире. Он потребовал прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому решению конфликта между сторонами на основе международного права.