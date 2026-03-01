Небензя заявил, что эскалация на Ближнем Востоке может выйти за пределы региона

Агрессивные действия против Ирана вызвали эскалацию во всём регионе и рискуют выйти за его пределы. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания в Совбезе ООН.

«Агрессия, которой сегодня подвергся Иран, уже обернулась эскалацией в регионе и может выйти далеко за его пределы. Особенно с учётом того, что одним из двух инициаторов этой военной авантюры является далеко не региональное государство», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что военные действия затронули Бахрейн, Иорданию, Катар, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, Сирию и Саудовскую Аравию. Эти государства, как отметил Небензя, уже предупреждали американскую сторону о нежелательности дальнейшей эскалации.

Ранее Василий Небензя заявил, что военная операция Соединённых Штатов и Израиля против Ирана угрожает ядерной безопасности и рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой. Он также потребовал прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому решению конфликта.