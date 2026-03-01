Владимир Путин
1 марта, 00:08

В порту Джебель-Али в ОАЭ произошёл пожар из-за падения осколков

На причале порта Джебель-Али в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) произошёл пожар после падения обломков иранских беспилотников и ракет, образовавшихся в результате работы противовоздушных систем. Об этом сообщила пресс-служба правительства ОАЭ.

«Власти Дубая подтверждают, что обломки, образовавшиеся в результате перехвата в воздухе, вызвали пожар на одном из причалов порта Джебель-Али. Команды гражданской обороны Дубая немедленно отреагировали и продолжают свои усилия по полному тушению пожара. О пострадавших не сообщается», — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны ОАЭ отчитались о перехвате 137 иранских баллистических ракет и 209 беспилотников с начала операции США и Израиля против Ирана. Из всего числа ракет 132 были уничтожены в воздухе, пять упали в море. 195 беспилотников были перехвачены в воздухе, оставшиеся 14 достигли территории или прибрежных вод, причинив небольшой материальный ущерб.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ОАЭ
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
