В порту Джебель-Али в ОАЭ произошёл пожар из-за падения осколков

На причале порта Джебель-Али в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) произошёл пожар после падения обломков иранских беспилотников и ракет, образовавшихся в результате работы противовоздушных систем. Об этом сообщила пресс-служба правительства ОАЭ.

«Власти Дубая подтверждают, что обломки, образовавшиеся в результате перехвата в воздухе, вызвали пожар на одном из причалов порта Джебель-Али. Команды гражданской обороны Дубая немедленно отреагировали и продолжают свои усилия по полному тушению пожара. О пострадавших не сообщается», — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны ОАЭ отчитались о перехвате 137 иранских баллистических ракет и 209 беспилотников с начала операции США и Израиля против Ирана. Из всего числа ракет 132 были уничтожены в воздухе, пять упали в море. 195 беспилотников были перехвачены в воздухе, оставшиеся 14 достигли территории или прибрежных вод, причинив небольшой материальный ущерб.