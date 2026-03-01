В аэропорту Абу-Даби из-за атаки дрона погиб один человек, семеро пострадали

Иранский беспилотник атаковал международный аэропорт имени Заида в Абу-Даби, в результате происшествия погиб один человек, семеро пострадали. Об этом сообщил оператор авиагаваней страны Abu Dhabi Airports в соцсети X.

«Компетентные органы Абу-Даби занимаются расследованием инцидента с нападением на международный аэропорт имени Заида с помощью беспилотного летательного аппарата, в результате которого погиб один гражданин Азии и 7 человек получили ранения», — говорится в заявлении.

Власти призвали общественность получать информацию только из официальных источников и не распространять слухи и ложные сведения. Новые данные будут публиковаться по мере поступления.

Ранее Минобороны ОАЭ сообщило об уничтожении 137 иранских баллистических ракет и 209 беспилотников. Из всего числа ракет 132 были уничтожены в воздухе, пять упали в море. 195 беспилотников были перехвачены в воздухе, оставшиеся 14 достигли территории или прибрежных вод, причинив ущерб.