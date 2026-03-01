Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 23:39

ПВО ОАЭ сбила 137 баллистических ракет и 209 беспилотников, запущенных Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

С начала операции Израиля и США против Ирана, системы противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов сбили 137 иранских баллистических ракет и 209 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны страны.

  • Сбитая иранская ракета. Фото © X / وزارة الدفاع |MOD UAE
    Сбитая иранская ракета. Фото © X / وزارة الدفاع |MOD UAE
  • Сбитая иранская ракета. Фото © X / وزارة الدفاع |MOD UAE
    Сбитая иранская ракета. Фото © X / وزارة الدفاع |MOD UAE
  • Сбитая иранская ракета. Фото © X / وزارة الدفاع |MOD UAE
    Сбитая иранская ракета. Фото © X / وزارة الدفاع |MOD UAE

Сбитая иранская ракета. Фото © X / وزارة الدفاع |MOD UAE

1 / 3

Из всего числа ракет 132 были уничтожены в воздухе, пять упали в море. 195 беспилотников были перехвачены в воздухе, оставшиеся 14 достигли территории или прибрежных вод, причинив небольшой материальный ущерб. Некоторые обломки задели здания.

Ведомство отметило готовность систем ПВО и ВВС отражать угрозы и подчеркнуло, что нападение представляет опасную эскалацию, угрожающую безопасности граждан и стабильности страны.

В результате атаки на аэропорт Дубая пострадали четыре человека
В результате атаки на аэропорт Дубая пострадали четыре человека

А ранее иранской атаке с воздуха в Дубае подвергся пятизвёздочный отель Бурдж-аль-Араб, который возведён на искусственном острове у побережья. В результате попадания загорелась стекловолоконная балка. Пламя охватило фасад с первого по шестой этаж здания. Информации о пострадавших среди постояльцев и персонала пока не поступало.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ОАЭ
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar