Иранский дрон поразил отель Бурдж-аль-Араб в Дубае, начался пожар

Атакам с воздуха подвергся ещё один знаковый объект Дубая. Иранский беспилотник нанёс удар по пятизвёздочному отелю Бурдж-аль-Араб, который возведён на искусственном острове у побережья. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.

Иранский дрон поразил отель Бурдж-аль-Араб в Дубае. Видео © X / SafetyNotorious

В результате попадания загорелась стекловолоконная балка. Пламя охватило фасад с первого по шестой этаж здания. Информации о пострадавших среди постояльцев и персонала пока не поступало. Удар по отелю последовал после атаки на международный аэропорт Дубая, которая произошла ранее.

Высота небоскрёба составляет 321 метр, в нём насчитывается 60 уровней. Отель считается визитной карточкой и символом роскоши.