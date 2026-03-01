Владимир Путин
28 февраля, 23:06

Иранский дрон поразил отель Бурдж-аль-Араб в Дубае, начался пожар

Обложка © X / SafetyNotorious

Атакам с воздуха подвергся ещё один знаковый объект Дубая. Иранский беспилотник нанёс удар по пятизвёздочному отелю Бурдж-аль-Араб, который возведён на искусственном острове у побережья. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.

Иранский дрон поразил отель Бурдж-аль-Араб в Дубае. Видео © X / SafetyNotorious

В результате попадания загорелась стекловолоконная балка. Пламя охватило фасад с первого по шестой этаж здания. Информации о пострадавших среди постояльцев и персонала пока не поступало. Удар по отелю последовал после атаки на международный аэропорт Дубая, которая произошла ранее.

Высота небоскрёба составляет 321 метр, в нём насчитывается 60 уровней. Отель считается визитной карточкой и символом роскоши.

Появилось видео первых секунд после удара дрона по аэропорту Дубая
Ранее поступило сообщение об ударе по ключевому транспортному узлу Дубая. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана также нанёс удар по военной авиабазе Соединённых Штатов Black Prince в саудовском городе Аль-Хардж. Кроме того, КСИР официально объявил о запуске третьей и четвёртой волн атак. Целью стали Тель-Авив и центральные районы страны.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • ОАЭ
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
