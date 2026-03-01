Появилось видео первых секунд после удара дрона по аэропорту Дубая

Опубликовано видео, снятое в первые мгновения после удара беспилотника по воздушной гавани Дубая. На кадрах видно густое облако пыли, заполнившее терминал. Видео первых секунд опубликовали в соцсети X.

Очевидцы поделились деталями с SHOT. По их словам, сначала раздался мощный хлопок, после чего началось сильное задымление. Люди оказались отрезаны от выходов. С потолка и стен посыпались части обшивки. Из-за едкой взвеси в воздухе стало трудно дышать, в помещении практически ничего не было видно.