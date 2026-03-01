Владимир Путин
28 февраля, 22:22

Появилось видео первых секунд после удара дрона по аэропорту Дубая

Опубликовано видео, снятое в первые мгновения после удара беспилотника по воздушной гавани Дубая. На кадрах видно густое облако пыли, заполнившее терминал. Видео первых секунд опубликовали в соцсети X.

Появилось видео первых секунд после удара дрона по аэропорту Дубая. Видео © X / vidsodd

Очевидцы поделились деталями с SHOT. По их словам, сначала раздался мощный хлопок, после чего началось сильное задымление. Люди оказались отрезаны от выходов. С потолка и стен посыпались части обшивки. Из-за едкой взвеси в воздухе стало трудно дышать, в помещении практически ничего не было видно.

В настоящий момент эвакуация продолжается. Пострадавших развозят по ближайшим гостиницам, людей призывают сохранять спокойствие.

Атака на аэропорт произошла на фоне объявления Ираном новых волн ракетных ударов по Израилю и экстренной эвакуации жителей ОАЭ в подземные укрытия. Также стало известно, что Иран уничтожил американский радар раннего оповещения на территории Катара. Отмечается, что стоимость объекта составляла около 1,1 млрд долларов. Тем временем сотни людей вышли на акции в Нью-Йорке и Лондоне, протестуя против авиаударов по Ирану и вмешательства США и Израиля.

Обложка © X / vidsodd

