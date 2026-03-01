Владимир Путин
Регион
28 февраля, 21:32

Иранские дроны атаковали Международный аэропорт Дубая, идёт эвакуация

Обложка © X / GlobeEyeNews

В разгар экстренной эвакуации жителей ОАЭ поступило сообщение об ударе по ключевому транспортному узлу. Иранский беспилотник поразил международный аэропорт Дубая, сообщают израильские СМИ.

Иранские дроны атаковали Международный аэропорт Дубая. Видео © X / GlobeEyeNews

Информация о разрушениях и пострадавших пока не раскрывается. Неясно также, выполнял ли рейсы аэропорт в момент атаки и насколько серьёзно повреждена инфраструктура.

Ранее власти уже рассылали оповещения с требованием спуститься в подземные паркинги. В Дохе и Абу-Даби фиксировались новые взрывы, людей призывали не покидать укрытий. Аэропорт Дубая — один из самых загруженных в мире. Удар по нему грозит парализовать международное авиасообщение и усугубить и без того напряжённую ситуацию в регионе.

«Взрыв был прямо около дома»: Российские звёзды рассказали, как пережили атаку на Дубай
Ранее сообщалось, что в ОАЭ на фоне обострения обстановки могут оставаться до 100 тысяч российских туристов. Известно, что на данный момент в аэропортах ОАЭ остаются 3–4 тысячи россиян. Также в столице Бахрейна произошёл пожар в многоэтажном жилом доме с россиянами, в который попал иранский беспилотник. Всех жильцов оперативно эвакуировали в соседнее здание.

