Иранские дроны атаковали Международный аэропорт Дубая, идёт эвакуация

В разгар экстренной эвакуации жителей ОАЭ поступило сообщение об ударе по ключевому транспортному узлу. Иранский беспилотник поразил международный аэропорт Дубая, сообщают израильские СМИ.

Иранские дроны атаковали Международный аэропорт Дубая. Видео © X / GlobeEyeNews

Информация о разрушениях и пострадавших пока не раскрывается. Неясно также, выполнял ли рейсы аэропорт в момент атаки и насколько серьёзно повреждена инфраструктура.

Ранее власти уже рассылали оповещения с требованием спуститься в подземные паркинги. В Дохе и Абу-Даби фиксировались новые взрывы, людей призывали не покидать укрытий. Аэропорт Дубая — один из самых загруженных в мире. Удар по нему грозит парализовать международное авиасообщение и усугубить и без того напряжённую ситуацию в регионе.